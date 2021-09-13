YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci yurt arayışına başladılar. Evlerine ve yaşadıkları şehirlere uzak tercihler yapan ve açıklanan sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için başvuru işlemlerini resmi internet sitesinde paylaştı. Videolu anlatımını ise İBB Meclis Üyesi Kazım Akşahin Twitter hesabında paylaştı. Bunun ardından İBB yurtlarına başvuru yapan adaylar, şimdilerde sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı 2021? İBB yurdu kimlere çıkar? İşte detaylar...

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce öğrenci İstanbul'a üniversitelerinde okumak için gelecek. İstanbul'da kiralık ev fiyatlarının yüksek olması sebebiyle öğrenciler ve veliler çareyi yurt aramakla buldu. Güvenli ve konforlu yurt arayan adaylar İBB'nin başvuruya açtığı yurtlara da bakıyor. Bununla birlikte İBB'nin bu sene hizmete aldığı yurtları için de kayıtlar alınmaya başlandı. Öte yandan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İBB burs başvuru sonuçlarının önümüzdeki bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

İBB YURDU KİMLERE ÇIKAR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

İBB ÖĞRENCİ YURTLARI FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’daki yüksek yurt fiyatlarına nazaran İBB bünyesindeki Kız Öğrenci Yurtları için 600 lira gibi meclis tarafından belirlenen bir ücret karşılığında öğrenciler konaklama hizmeti alabilecek.