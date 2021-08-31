İBB Yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB Yurt başvuru şartları neler, fiyatları ne kadar?
YKS üniversite tercihleri bugün açıklandı. Bunun ardından yurt arayışına giren öğrenciler için İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru, kayıt ve kabul sürecini İBB Meclis Üyesi Kazım Akşahin Twitter hesabında paylaştı. Bunun ardından "İBB Yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB Yurt başvuru şartları neler, fiyatları ne kadar? " soruları araştırılmaya başlandı.
YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci yurt arayışına başladılar. Evlerine ve yaşadıkları şehirlere uzak tercihler yapan ve bugünkü sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için başvuru işlemlerini resmi internet sitesinde paylaştı. Videolu anlatımını ise İBB Meclis Üyesi Kazım Akşahin Twitter hesabında paylaştı. Peki İBB Yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB Yurt başvuru şartları neler, fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru Genel Koşulları
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Değerlendirme Yöntemi
- Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
- Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
- Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
- Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
- Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.
İBB ÖĞRENCİ YURTLARI FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul’daki yüksek yurt fiyatlarına nazaran İBB bünyesindeki Kız Öğrenci Yurtları için 600 lira gibi meclis tarafından belirlenen bir ücret karşılığında öğrenciler konaklama hizmeti alabilecek.