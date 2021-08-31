YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci yurt arayışına başladılar. Evlerine ve yaşadıkları şehirlere uzak tercihler yapan ve bugünkü sonuçlarla birlikte kazandıkları üniversitelere başlayacak olan öğrenciler, İBB'nin öğrencilere yönelik yurtlarına göz atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için başvuru işlemlerini resmi internet sitesinde paylaştı. Videolu anlatımını ise İBB Meclis Üyesi Kazım Akşahin Twitter hesabında paylaştı. Peki İBB Yurt başvurusu nasıl yapılır? İBB Yurt başvuru şartları neler, fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

İBB ÖĞRENCİ YURTLARI FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’daki yüksek yurt fiyatlarına nazaran İBB bünyesindeki Kız Öğrenci Yurtları için 600 lira gibi meclis tarafından belirlenen bir ücret karşılığında öğrenciler konaklama hizmeti alabilecek.