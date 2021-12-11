Son dakika | Ankara Kahramankazan'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralıİkebana ne demek, TDK'ya göre İkebana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Burcu Esmersoy'un ismini vermediği yeni sevgilisi objektiflere takıldı!AK Partinin ağır topu Numan Kurtulmuş'tan memur maaşları ve asgari ücret için açıklama: Vatandaşlarımızın beklentileri sağlanarak yolumuza devam edeceğizShow TV canlı yayın Aziz 6. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izleKanal D Arka Sokaklar 607. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleStar TV Kaderimin Oyunu 2. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izleDünya eski güzeli Azra Akın'dan bomba açıklamalar! Estetik yaptıranları işaret ettiİstanbul Bakırköy'de feci kaza! Babasının ekmek teknesi mezarı oldu: Can Semiz hayatını kaybetti11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTAÇ'ta Genel Müdürlük görevinde bulunan Mehmet Aslan Değirmenci'nin Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı ve firari olduğu ortaya çıktı.

İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandallara yenisi eklendi. Sabah'tan Barış Kaya'nın haberine göre 23 Haziran 2019 İBB iştiraki olan İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 13 Kasım 2020'de Genel Müdürlük görevine getirilen Mehmet Aslan Değirmenci 1 yıllık görev süresinin ardından  vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemekten ceza aldı.

İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bu nedenle görevi bıraktığı ifade edilen Değirmenci'yi İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkamesinin, 2016 yılında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Mehmet Aslan Değirmenci'yi 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18 Ceza Dairesinin,  Değirmenci'nin temyiz başvurusunu reddettiği ve bunun üzerine Değirmenci hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

YAKALANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

9 Aralık'ta görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Değirmenci'nin cep telefonuna 5 Aralık'tan bu yana ulaşılamadığı, Değirmenci'nin yakalanması durumunda cezaevine gireceği bilgisine ulaşıldı. Değirmenci'nin eşi ve çocuklarının Ataşehir ilçesinde olduğu ancak kendisinin nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT