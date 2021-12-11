İBB'de skandallar bitmiyor, bir yenisi eklendi! İSTAÇ'ın eski Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci hapis cezası aldı, her yerde aranıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandallara yenisi eklendi. Sabah'tan Barış Kaya'nın haberine göre 23 Haziran 2019 İBB iştiraki olan İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 13 Kasım 2020'de Genel Müdürlük görevine getirilen Mehmet Aslan Değirmenci 1 yıllık görev süresinin ardından vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemekten ceza aldı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bu nedenle görevi bıraktığı ifade edilen Değirmenci'yi İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkamesinin, 2016 yılında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Mehmet Aslan Değirmenci'yi 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı öğrenildi.

TEMYİZ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18 Ceza Dairesinin, Değirmenci'nin temyiz başvurusunu reddettiği ve bunun üzerine Değirmenci hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

YAKALANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

9 Aralık'ta görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Değirmenci'nin cep telefonuna 5 Aralık'tan bu yana ulaşılamadığı, Değirmenci'nin yakalanması durumunda cezaevine gireceği bilgisine ulaşıldı. Değirmenci'nin eşi ve çocuklarının Ataşehir ilçesinde olduğu ancak kendisinin nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.