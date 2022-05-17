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İBB'de taciz skandalı! Güvenlikçi taciz iddiasıyla tutuklandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde skandal bir taciz iddiası ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olan ve beş lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla darp edilen S.A. gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

İBB'de taciz skandalı! Güvenlikçi taciz iddiasıyla tutuklandı!

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Çocuğun Cinsel İstismarı" olayı 9 Mayıs Pazartesi günü Maltepe İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olarak görev yapan 42 yaşındaki S.A., İstanbul'un Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük beş lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

İBB'de taciz skandalı! Güvenlikçi taciz iddiasıyla tutuklandı!

GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI

Beş öğrenci; S.A.'yı sokak ortasında darp etti. Olay sosyal medya üzerinden de paylaşılınca geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Cinsel Taciz" şüphelisi S.A.'nın açık kimliğini ve ikamet adresini çok kısa süre içerisinde tespit etti.

İBB'de taciz skandalı! Güvenlikçi taciz iddiasıyla tutuklandı!

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alınan bilgilere göre, S.A. isimli "Cinsel Taciz" şüphelisi olaydan üç gün sonra; 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

İBB'de taciz skandalı! Güvenlikçi taciz iddiasıyla tutuklandı!

Kısa sürede gözaltına alınan ve yasal işlemlerinin sonrasında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüpheli S.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildiği bilgilerine ulaşıldı.

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