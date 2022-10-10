İBB'de uyuşturucu skandalı! CHP'li cenaze nakil aracından kilolarca esrar çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandallarına bir yenisi daha eklendi. İBB'nin cenaze nakil aracından kilolarca uyuşturucu çıktı.

ŞÜPHE ÇEKEN ARAÇ DURDURULUNCA ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde taşındığı ortaya çıktı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan arama sonucunda 24 kilo 550 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.