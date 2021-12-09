İBB'deki 2 milyarlık vurgun için harekete geçildi! Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Masak ve Vergi dairesi soruşturma başlattı

TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde ihaleler üzerinden yapılan yolsuzluklara değindi. Bakan Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihalenin ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı." ifadelerini kullandı.

"MASAK VE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Bakan Soylu sözlerini sürdürerek şunları kaydetti:

"Burada bize de gelen ihbar çerçevesinde yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle soruşturma başladı"

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 milyar TL tutarında 14 ihale aldığı görülmüştü. Ayrıca Karabat'ın Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olduktan sonra mali müşavir olduğu bildirilmişti.

NURETTİN CANİKLİ TBMM'DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Konuyu TBMM'deki bütçe görüşmelerinde dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli," Meclis olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine aktardığımız bu kaynaklar, nasıl kullanılıyor. Mal ve hizmetler nasıl satın alınıyor, bunun biraz detayına girmek istedik. Önce şunu belirtiyim kamu kurumları harcamalarını kamu ihale mevzuatının belirlediği usul çerçevesinde oradaki usul kurallarına göre yaparlar. Doğal olarak muhalefette özellikle kamu ihale mevzuatının açık ihale yönteminin çok fazla uygulanmadığı filen kapalı yöntemlerin daha fazla uygulandığı şeklinde sık sık eleştiriler gündeme getirirler. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefete mensup değerli arkadaşlar gündeme getirirler. " demişti.

Sözlerini sürdüren Nurettin Canikli şunları söyledi:

"Bu açıdan değerlendirdiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 tarihi ile 12 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 tane ihale yapmış yani sözleşme yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemi ile gerçekleştirmiş. 11 bin 415 ihalenin bin 624 tanesini açık ihale yöntemi ile yani rekabetin, yarışmanın sağlandığı yöntemle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 ihale ise kapalı ihale yöntem ile yapılmış. Yani doğrudan yönetim mal ve hizmet satın alacağı kişiye davetiye gönderiyor ya da onları pazarlaya çağırıyor. 11 bin 415 ihalenin bin 624 tanesi açık ihale yöntemi ile 9 bin 791 tanesi kapalı ihale yöntemi ile yapılmış"

"SADECE BELLİ FİRMALAR GİRİYOR"

“Sadece belli firmalar giriyor, o firmalara diyorlar ki ’Siz, eksik belge verin, ihale dışı kalın’." diyen Canikli," Tek başına ihaleyi alan o firmaya da yaklaşık maliyet rakamı idare tarafından bildiriliyor, söyleniyor. Yoksa o rakamı yakalaması mümkün değil, eşyanın tabiatına aykırı, milyonda bir ihtimal. Hepsinde tam bir tezgah kurulmuş. Saadet zinciri. Müthiş bir organizasyon” dedi.

"TARİHİN EN BÜYÜK YOLSUZLUĞU"

Maliye müfettişliği görevinde bu tür soruşturmaları yaptığını dile getiren Canikli, kanuna ve mevzuata aykırılıklarla karşılaştıklarını, gereğinin yapıldığını söyledi. Sistematik bir yolsuzlukla hiç karşılaşmadıklarını belirten Canikli," Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993’teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Sizin de sorumluluğunuz var. ’Duymadık, bilmedik’ demeyin, onun için söylüyorum. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz, hesap soracaksınız. Tamam, Sayın Kılıçdaroğlu TÜİK’e gidin ama önce baskını buraya yapın. Şu ara biz bu görüşmelere devam ederken orada ihale yapılıyor ve belediye, devlet soyuluyor. Bugüne kadar bu şirkete 1,8 milyar liralık ihale verilmiş.” diye konuştu.

İBB'DEN ALDIĞI İHALELER

Şirketin İBB'den aldığı ihaleler şöyle:

20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)

20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)

9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)