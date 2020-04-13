İBB'deki koronavirüs vaka sayısına ilişkin açıklama!

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sağlık çalışanları kadar diğer kamuda çalışan birçok kişiyi de etkiledi...

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan birçok kişide koronavirüs tespit edildiği duyurulmuştu.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN, KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN PERSONEL SAYISINI AÇIKLADI

Tam sayıyı İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433’e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımı: