İBB'deki liyakatsizlikte son nokta! "Koltuğun neferlerine yazıklar olsun" diyen İYİ Partili Emir Sami İşmen İBB Beltur A.Ş.'de yönetici oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde liyakatsizce atama yapıldığını gözler önüne seren bir olay yaşandı. İYİ Parti'ye belediye içinde kontenjan ayrıldığı iddialarının gerçek olduğu bir kez daha kanıtlandı. İYİ Parti Gençlik Kolları Kapı Siyaseti ve Genç Gönüllülerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB iştiraklerinden olan Beltur A.Ş.de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığını duyurdu.

Beltur AŞ'de Gnl. Md. Yrd. olarak görev almamdan dolayı; arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. — Emir Sami İşmen (@EmirSamiISMEN) December 7, 2021

PAYLAŞIMLA ATANDIĞINI DUYURDU

Emir Sami İşmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Beltur AŞ'de Gnl. Md. Yrd. olarak görev almamdan dolayı; arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Öte yandan İşmen'in 28 Kasım'da yaptığı paylaşımda," Kulun kullarına, davanın değil koltuğun neferlerine yazıklar olsun." ifadesini kullanması dikkat çekti.

"MÜLKATA GİRDİN Mİ?" SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Söz konusu paylaşıma bir vatandaşın altında yaptığı," Bir partili kardeşin arkadaşın olarak soruyorum yöneticilik yaptın mı? Eğitimin bu göreve gelmen için uygun mu? Kariyerinde nerelerde çalıştın linked in profilini paylaşır mısın? Bir de ek olarak bu pozisyon için bir mülakata girdin mi?" paylaşımda sorularını yöneltmesi dikkatlerden kaçmadı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI, TEBRİK EDEN PARTİLİLERE CEVAP VERDİ

Öte yandan İşmen'in kendisine yönelik sorulara cevap vermediği görülürken tebrik eden partililere cevap verdiği görüldü.

Sami İşmen'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Liyakat nerde ? Bu pozisyon için ilan görmedim. Bu arkadaş hangi vasıfla ve insan kaynakları sürecinden geçerek görev aldı? HDP'ye terörist diyorsunuz ama HDP sayesinde kazanılan İBB'de koltuklara yapışıyorsunuz. Namussuzsunuz."

- "İmamoğlu'nun liyakat esası iyi partili yada chp li olmak sanırım."

- "Ekrem İmamoğlu olduğu sürece İstanbul'un daha iyi bir İstanbul olması imkansız...

- "Liyakat naraları oy alana kadardı :)Sizin yerinizde olmayı sizden 100 kat daha fazla hak eden LİYAKAT sahibi insanlar var. 2024'de onlardan özellikle oy istersiniz artık."

- Merak ediyorum, yeni yeni müdürlük ve müdür yardımcılıkları dışında yardım yadımcılarının yardımcısı olarak kadrolar açmayı düşünüyor musunuz, liyakat için trollük şartı aranıyor mu?

Eğer varsa lütfen twitterdan bildirir misiniz?

- Bu görevi üstlenmek hususunda liyakatinizin bulunmadığı iddia ediliyor yada sorgulanıyor. Liyakatiniz olsa dahi, ittifak partisi üyesi olarak bu göreve getirilmiş olmak pozitif ayrımcılık değil midir ? Halka bir açıklama bir cevap verecek misiniz ?