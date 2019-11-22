İBB'den 1674 yola, asfalt yama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) İstanbul'un 39 ilçesindeki 1674 cadde ve sokak yoluna, asfalt kaplama ile yama yapılacak. Bu yolların toplam uzunluğunun 3 bin kilometreden fazla olduğu, asfalt ihalesinin 17 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

İBB tarafından İstanbul genelinde yol yenileme çalışması yapılmak üzere harekete geçildi. Kentteki yolların asfaltlanması ve yama yapılması için İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nce 2 ihale açıldı. 14 Kasım'da onay verilen "İstanbul Geneli Yolların Asfalt Yama Yapılması" ile "İstanbul Geneli Yolların Asfalt Kaplaması Yapılması" ihaleleri, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İhale dosyasındaki listeye göre, kaplama ve yama yapılacak yollar, 39 ilçeye yayıldı. Listede yer alan metrajlara göre, yolların toplam uzunluğu, 3 milyon 181 bin 818 metre. Bakımı yapılacak yolların toplam uzunluğuna göre Şile, 313 bin 37 metre ile 1'inci sırada yer alıyor. 2'nci sırada 289 bin 756 metre ile Silivri, 3'üncü sırada ise 251 bin 471 metre ile Çatalca bulunuyor. 211 bin 242 metre ile Arnavutköy 4'üncü, 185 bin 146 metre ile Beykoz 5'inci, 130 bin 774 metre ile Pendik 6'ncı, 125 bin 239 metre ile Eyüp 7'nci ve 101 bin 551 metre ile Tuzla 8'inci sırada yer alıyor. 21 bin 846 metre ile Adalar 39'uncu, 24 bin 784 metre ile Güngören 38'inci ve 26 bin 13 metre ile Beyoğlu 37'nci sırada geliyor.

Avrupa yakasında bakımı yapılacak yolların toplam uzunluğu 1 milyon 949 bin 553, Anadolu yakasındaki yolların ise 1 milyon 232 bin 265 metreyi bulduğu belirtildi. İhale dosyasına göre, listede yer alan yolların tamamının 540 günde tamamlanması gerekiyor.

Öte yandan İBB'nin son 4 yılda yaptığı 4 yolun bakım- onarım tutarının 2 milyar 224 milyon 64 bin 742 TL olduğu kaydedildi. 19 Mart 2015'te yapılan yol yapım ihalesini, İBB'nin şirketlerinden İSTON, 164 milyon 979 bin 225 TL'ye üstlenmişti. 4 Nisan 2016'daki yol yapım işini, Met-Gün İnşaat+Gökçe İnşaat ortaklığı, 1 milyar 584 milyon 119 bin 700 TL'ye almıştı. Bu ihalenin süresi 28 Ağustos 2019'da doldu. 24 Ocak 2018'de yapılan yol onarım ve bakım ihalesi, İSTON tarafından 202 milyon 395 bin 328 TL'ye alınmıştı. İşin süresi, 5 Nisan 2020'de dolacak. 18 Şubat 2019'da yapılan asfalt kaplama ihalesini ise Met-Gün İnşaat firması, 272 milyon 570 bin 489 TL'ye üstlenmişti. İşin süresi 27 Haziran 2019'da doldu.

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Kaynak: DHA