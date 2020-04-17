İBB'den büyük skandal! Yardım kolilerini özellikle CHP'li hanelere ulaştırdılar

Bir vatandaş, Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'nde sadece bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine tepki gösterdi.

Mahalleli, görevlilere Yeniköy Mahllesi'nde 278 hane olduğunu söyledi.

Vatandaş, Cumhuriyet Halk Partili vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini ifade edip tepkisini gösterdi.

Vatandaş, İBB çalışanlarına "Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır" ifadelerini kullandı.