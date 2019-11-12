İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyelerden işçilere hakaret

İBB'de 23 Haziran seçimlerinin ardından işçi kıyımları gerçekleşmişti. İşten çıkarmalar sonrası İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonunun görevlendirilmesiyle "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu" kuruldu.

CHP'Lİ ÜYELERDEN İŞÇİLERE HAKARET

CHP’li komisyon üyelerin üç çocuk babası bir işçiye “Aman dördüncü çocuğu yapmayın” bir diğer işçiye ise “Bu ne ya hepiniz de hasta mısınız?” ifadeleriyle hakaret ettiler. CHP'li üyelerin bu tavrı İBB Meclis toplantısında AK Parti’li üyeler tarafından gündeme getirilerek eleştirildi.

ÇIKARILAN İŞÇİLER HAKKINDA

24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçi çıkarıldı. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde işten çıkarılan işçi sayısı toplamda 5 bin 831’i buldu.

Bu işçilere 24 Ekim'e kadar ihbar ve kıdem tazminatı olarak kanuni hakları karşılığı 75 milyon 928 bin 931 lira ödendi. Bu rakama işe iade etmeme ve haksız fesih tazminatları dahil değil.