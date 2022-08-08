İBB'den halk ekmeğe zam kararı! 3 liraya yükseltildi! "Anlayışınıza sığınıyoruz"

İstanbulluları üzen bir zam haberi daha geldi. İBB, halk ekmeğe zam yaparak 3 liraya yükseltti. İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, yapılan zamma yönelik açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek (İHE) artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyatları artırma kararı aldı. Alınan karara göre 2 TL olan 259 gram ekmek artık 3 TL’den satışa sunulacak.

İBB'den halk ekmeğe zam kararı! 3 liraya yükseltildi! Anlayışınıza sığınıyoruz

"YURTTAŞLARIMIZIN ANLAYIŞINA SIĞINIYORUZ"

İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama fiyat değişikliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Özgen Nama, “Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz."

İBB'den halk ekmeğe zam kararı! 3 liraya yükseltildi! Anlayışınıza sığınıyoruz

"FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ"

"Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek" ifadelerine yer verdi.

İBB'den halk ekmeğe zam kararı! 3 liraya yükseltildi! Anlayışınıza sığınıyoruz

İBB'den halk ekmeğe zam kararı! 3 liraya yükseltildi! Anlayışınıza sığınıyoruz

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