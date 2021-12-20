İBB'den İstanbullulara çağrı: Ücretsiz uygulamamızı kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son kur artışları dolayısıyla toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulKart'ın maliyetinin katlandığını ifade eden Ongun, İstanbullulara çağrıda bulundu.

ÜCRETSİZ UYGULAMA ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular; son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart’ın maliyeti 35 TL’yi buldu.

Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz."

İSTANBULKART MOBİL NEDİR?

İstanbulkart Mobil, fiziksel İstanbulkart’ın tüm özelliklerini dijitale taşıyarak İstanbulkart’ı yanında bulundurma fırsatı yaratan mobil uygulamadır. Fiziksel kartı olmayan kişiler de İstanbulkart Mobil’den QR kod ile İstanbul içi tüm toplu ulaşım ödemelerini (Marmaray hariç) ödeyebilir, bakiye yükleme talimatı verebilir, bakiye ve hesap hareketlerini kontrol edebilir.

İSTANBULKART MOBİL NASIL İNDİRİLİR?

İstanbulkart Mobil’i tüm IOS, Android ve diğer işletim sistemlerinin uygulama marketlerinde “İstanbulkart” yazarak bulunup indirilebilir.

İSTANBULKART MOBİL'İN QR KOD İLE ÖZEME ÖZELLİĞİ NERELERDE KULLANILIR?

İstanbulkart Mobil’in QR kod ile ödeme özelliği Marmaray hariç tüm toplu ulaşım ödemelerinde kullanılabilir.