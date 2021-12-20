Son dakika: 20 Aralık 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı| Son 24 saat korona tablosuAçıklamalar peş peşe geldi! İşte 21 Aralık Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...Nazizm ne demek, TDK'ya göre Nazizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hangi illerde okullar tatil? 21 Aralık 2021 Salı2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105490030On Numara sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 20 Aralık 2021İsrail yasak aşk skandalı ile çalkalanıyor! Dikkat çeken açıklama: Sen eşimi, o da seni seviyor ama sen bir aileyi yıkıyorsun2022 Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810292Babailik ne demek, TDK'ya göre Babailik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İBB'den İstanbullulara çağrı: Ücretsiz uygulamamızı kullanın
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İBB'den İstanbullulara çağrı: Ücretsiz uygulamamızı kullanın

İBB'den İstanbullulara çağrı: Ücretsiz uygulamamızı kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbulKart'ın kur artışıyla birlikte maliyetinin yükselmesi sebebiyle, İstanbulKarrt mobil uygulamasının kullanılmasını önerdi.

İBB'den İstanbullulara çağrı: Ücretsiz uygulamamızı kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Son kur artışları dolayısıyla toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulKart'ın maliyetinin katlandığını ifade eden Ongun, İstanbullulara çağrıda bulundu.

ÜCRETSİZ UYGULAMA ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular; son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart’ın maliyeti 35 TL’yi buldu.

Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz."

ef.jpg

İSTANBULKART MOBİL NEDİR?

İstanbulkart Mobil, fiziksel İstanbulkart’ın tüm özelliklerini dijitale taşıyarak İstanbulkart’ı yanında bulundurma fırsatı yaratan mobil uygulamadır. Fiziksel kartı olmayan kişiler de İstanbulkart Mobil’den QR kod ile İstanbul içi tüm toplu ulaşım ödemelerini (Marmaray hariç) ödeyebilir, bakiye yükleme talimatı verebilir, bakiye ve hesap hareketlerini kontrol edebilir.

İSTANBULKART MOBİL NASIL İNDİRİLİR?

İstanbulkart Mobil’i tüm IOS, Android ve diğer işletim sistemlerinin uygulama marketlerinde “İstanbulkart” yazarak bulunup indirilebilir.

İSTANBULKART MOBİL'İN QR KOD İLE ÖZEME ÖZELLİĞİ NERELERDE KULLANILIR?

İstanbulkart Mobil’in QR kod ile ödeme özelliği Marmaray hariç tüm toplu ulaşım ödemelerinde kullanılabilir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT