İBB'den İstanbullulara uyarı mesajı! Bu tavsiyelere uymazsanız sivrisineklerle başınız büyük dertte!

Yaz aylarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu dönemde sivrisinekler hızla çoğalmaya başladı. Sivrisinek ısırma vakaları da artışa geçince İBB'den İstanbul vatandaşlara sineklerle mücadele kapsamında bilgilendirme mesajları yollandı.

Vatandaşlara İBB tarafından yollanan SMS'lerde şu ifadeler kullanıldı:

" Değerli İstanbullular; Belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisineklerle mücadele etmektedir. Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim"

İŞTE İBB'NİN VATANDAŞLARA TAVİSYELERDE BULUNAN VİDEOSU