Akıncı isminin anlamı nedir, Akıncı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bozbala isminin anlamı nedir, Bozbala ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Baykara isminin anlamı nedir, Baykara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akbayar isminin anlamı nedir, Akbayar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...Olcabay isminin anlamı nedir, Olcabay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karabay isminin anlamı nedir, Karabay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde müjdeyi verdi: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz!Sadakat isminin anlamı nedir, Sadakat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kalagay isminin anlamı nedir, Kalagay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. İBB'den İstanbullulara uyarı mesajı! Bu tavsiyelere uymazsanız sivrisineklerle başınız büyük dertte!

İBB'den İstanbullulara uyarı mesajı! Bu tavsiyelere uymazsanız sivrisineklerle başınız büyük dertte!

İstanbul'da son günlerde artan sivrisinekler vatandaşları tedirgin ederken, İBB'den vatandaşlara gönderilen SMS'lerde sivrisineklerle mücadele için önerilerde bulunuldu.

İBB'den İstanbullulara uyarı mesajı! Bu tavsiyelere uymazsanız sivrisineklerle başınız büyük dertte!

Yaz aylarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bu dönemde sivrisinekler hızla çoğalmaya başladı. Sivrisinek ısırma vakaları da artışa geçince İBB'den İstanbul vatandaşlara sineklerle mücadele kapsamında bilgilendirme mesajları yollandı.

İBB'den İstanbullulara uyarı mesajı! Bu tavsiyelere uymazsanız sivrisineklerle başınız büyük dertte!

Vatandaşlara İBB tarafından yollanan SMS'lerde şu ifadeler kullanıldı:

" Değerli İstanbullular; Belediyemiz, göl, dere gibi büyük alanlarda sivrisineklerle mücadele etmektedir.  Bidon, havuzlar ve saksı altlığı gibi su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır. Bir bardak suda çevreyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üreyebilmektedir. Sivrisineklerle hep birlikte mücadele edelim" 

İŞTE İBB'NİN VATANDAŞLARA TAVİSYELERDE BULUNAN VİDEOSU

İBB'den İstanbullulara uyarı mesajı! Bu tavsiyelere uymazsanız sivrisineklerle başınız büyük dertte!

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT