İstanbullulara yeni yıl öncesi Büyükşehir Belediyesinden müjde geldi. İBB Meclisinin aldığı karar ile 2020 yılında tüm dini ve resmi bayramlar, sınav günleri ve okul açılışlarında İBB'ye ait topu taşıma araçları ücretsiz hizmet vererek vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Bu doğrultuda yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba günü toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Aralık’taki toplantısında 2020 yılında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verilecek günleri belirledi. CHP ve AK Parti guruplarının ortak verdiği önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da imzalandı.Alınan karar doğrultusunda 2020 yılının ilk resmi tatili olan yılbaşında (1 Ocak 2020 Çarşamba) İstanbul’da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.Uygulama İETT, OTOBÜS AŞ (Erguvan Otobüsler), Özel Halk Otobüsleri, Metro, Füniküler, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olacak.Ayrıca 2020 yılı boyunca tüm dini ve resmi bayramlar ile sınav günleri ve okul açılışında İBB’ye ait toplu ulaşım yine ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz hizmet verilecek günler şöyle:

1 Ocak 2020 (Yılbaşı)

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı – 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

31 Temmuz – 3 Ağustos (Kurban Bayramı – 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2020 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları –YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)



İstanbul'da metro ve İETT seferlerine yılbaşı ayarı