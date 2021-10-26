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  3. İBB'den tepki çeken bir uygulama daha! Faturalardaki 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldırdı!

İBB'den tepki çeken bir uygulama daha! Faturalardaki 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldırdı!

İBB iştiraklerinden İSKİ, suda "İnsani Kullanım Hakkı"nı kaldırdı. Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış hale geldi. Söz konusu uygulama sosyal medyada da büyük tepki topladı.

İBB'den tepki çeken bir uygulama daha! Faturalardaki 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldırdı!

Vatandaşların tepkisine neden İBB kaynaklı uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı.

YÜZDE 20 ZAMLANDI

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki topladı. Konuyu doğrulayan İSKİ, söz konusu uygulamanın 14 Ekim itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

İBB'den tepki çeken bir uygulama daha! Faturalardaki İnsani Su Kullanım Hakkını kaldırdı!İBB'den tepki çeken bir uygulama daha! Faturalardaki İnsani Su Kullanım Hakkını kaldırdı!

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