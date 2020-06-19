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İBB'den YKS ve LGS'ye girecek öğrencilere müjde: Ücretsiz olacak

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) olacağı günlerde toplu ulaşım öğrencilere, velilerine ve görevlilere ücretsiz olacak. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi müjdeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan verdi.

İBB'den YKS ve LGS'ye girecek öğrencilere müjde: Ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'nin olduğu günlerde İETT otobüsleri ve metrobüsleri öğrenciler, veliler ve görevlilerin ücretsiz kullanabileceğini bildirdi.

Açıklamada "İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır. Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler" ifadeleri kullanıldı. 

 

Ankara'da YKS ve LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi!Ankara'da YKS ve LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi!

 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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