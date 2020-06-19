İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'nin olduğu günlerde İETT otobüsleri ve metrobüsleri öğrenciler, veliler ve görevlilerin ücretsiz kullanabileceğini bildirdi.

Açıklamada "İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır. Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler" ifadeleri kullanıldı.

?İstanbulluların dikkatine.



İETT, LGS ve YKS günlerinde ek seferler yapacaktır.



Sınav tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri İETT otobüsleri ve Metrobüs'e ücretsiz binebilecekler. pic.twitter.com/XIm6v5Rrxt — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 18, 2020

Ankara'da YKS ve LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi!