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İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Apolas Lermi konseri sosyal medyada tepki çekti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da konsere tepki göstererek, "İmamoğlu, 19 Mayıs’ta '19 Mayıs Pontus soykırımıdır' iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu?" dedi.

İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güngören'de halka açık ücretsiz konser düzenledi.

Karadenizli sanatçı Apolas Lermi'nin konser verecek olması başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?

ÖZDAĞ'DAN İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Özdağ, sert sözlerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Zafer Partisi lideri tepkisini, "İmamoğlu, 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Pontus soykırımıdır iftirasını atan adama konser verdiriyor. Allah aşkına zerre kadar milli kimliğin yok mu? Sonra “Atatürk İle konuşmak isterdim” diye reklam ajansı cümlesi ile ortaya çıkıyorsunuz. Atatürk yüzüne bakar mı senin?" ifadeleriyle gösterdi.

İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?

Özdağ, Apolas Lermi'nin bir videosuna "Trabzonlu Apolas Lermi'nin anavatanında özgürce şarkı söylemesi bizim büyük sevincimiz. Türkiye'nin Pontuslu Rumlara soykırımı, Ermenilere, Kürtlere soykırımı için çok uzaklardan gelip bize modern bir marş söylemesi bizim büyük sevincimiz. Söyleyeceği şarkı vatanımı kaybettim" ifadelerini kullandı.

İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepkiyle karşılanan konser için, "İmamoğlu’nun 19 mayısta konser verdirttiği tipe bakın. Senin, benim vergimle.", "Delirmemiz için yapıyor bence." paylaşımları yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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