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İBB'nin 2. yılında İstanbul'daki Aksaray metro istasyonu sular altında kaldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan CHP 2. yılında. Bugün İstanbul'un Aksaray metro istasyonunda yangın söndürme hortumunun bağlı bulunduğu boru patladı ve istasyon kısa süre içinde sular altında kaldı.

İBB'nin 2. yılında İstanbul'daki Aksaray metro istasyonu sular altında kaldı!

Cumhuriyet Halk Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçim sürecinde verdiği tüm sözlerin tersini uygulamaya devam ediyor. İstanbul'un ulaşım damarı sayılan metro hatlarından her geçen gün arıza ve aksaklık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Aksaray metro istasyonunda yangın söndürme hortumunun bağlı bulunduğu boru patladı ve istasyon kısa süre içinde sular altında kaldı.

İBB'nin 2. yılında İstanbul'daki Aksaray metro istasyonu sular altında kaldı!

İLK DEFA SU BASMIYOR!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşanan sağanak sebebiyle Aksaray Metro İstasyonu'nun tavanından su akmış belediye personeli sular altında kalan yeri şeritlerle çevirmişti

İBB'nin 2. yılında İstanbul'daki Aksaray metro istasyonu sular altında kaldı!

METRO SÜRELERİ UZATILDI, SEFER SÜRELERİ AZALTILDI

Öte yandan CHP'li İBB'nin metro sürelerini uzatıp sefer sayılarını azaltması çalışan ve okuyan insanlara zor anlar yaşatıyor. Sinyalizasyon problemine de bir çözüm bulmayan İmamoğlu yönetimi, metro seferlerinde aksaklıklara sebep oluyor.
 

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