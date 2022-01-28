İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi için karar verildi! UKOME'de 12.kez reddedildi

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) Ocak ayı toplantısı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin 500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi alınması teklifi görüşüldü.

Konuya ilişkin olarak konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Arzu ederseniz engellilere 500 adet taksi teklifini oylayalım, 5 bin taksi teklifini daha sonra yeniden anlatırız” dedi. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, “Bu teklif alt komisyona gönderelim orada görelim” yanıtını verdi.

ZAM YAPILDI, YOLCU SAYISI AZALDI

Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksimetre ücretlerine zam yapılırsa yolcu sayısı azalır dedik. Zam yapıldı gerçekten işe yaradığını gördük” dedi.

"İSTANBUL’DA TAKSİ ARTIŞINA İHTİYAÇ YOKTUR”

İki aylık süreçte 'Taksiye ulaşamıyoruz' şikayetinin gelmediğini dile getiren Aksu, taksicilerin iş yükünün arttığını belirterek," Ben dün bir bilgiye ulaştım, Ulaştırma Bakanlığı’ndan gerekli verileri aldım. Buna göre İstanbul’a gelen yüzde 94’u taksi haricindeki turizm yol belgesi taşımalarını tercih etti. Kısacası İstanbul’da taksi artışına ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.

İBB’den Aksu’nun “İstanbul’a gelen yüzde 94’u taksi haricindeki turizm yol belgesi taşımalarını tercih etti” sözlerine “Taksi sayısının yetersiz olmasından dolayı olabilir mi?” itirazı geldi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından İBB'nin 5 bin yeni taksi alınması teklifi oy çokluğuyla 12.kez reddedildi.