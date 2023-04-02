İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı arızalandı. Tokat'a gidecek olan cenaze sokakta saatlerce bekledi ve başka araç olmadığını söyleyen İBB'ye ise cenaze yakınları tepki gösterdi.

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İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!

İstanbul Bağcılar' da 31 Mart günü 80 yaşındaki Sündüz Karacan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, 1 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde ise yakınları cenazenin defin işlemini yapılması için memleketi Tokat’a götürmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaptı. Saat 20.00’da 30 kişilik aracın geleceği söylenirken cenaze yakınları o saatte Karacan’ın tabutunu da sokağa taşıyarak beklemeye koyuldu.

ARAÇ GELMEYİNCE CENAZEYLE SOKAK ORTASINDA KALDILAR

Araç belirlenen saatte gelmeyince cenaze yakınları sürücüyü arayarak durumu sordu. Kendilerine aracın bozulduğunu ve ne zaman tamir olursa o zaman geleceği söylenen cenaze yakınları, Sündüz Karacan’ın naaşı ile birlikte saatlerce sokakta bekledi. Bir süre sonra Bağcılar Belediyesi’nden araç talep eden vatandaşlar, 25 kişilik aracın gelmesi ile cenazelerini Tokat’a götürmek üzere yola çıktı.

İBB'nin cenaze aracı arızalandı! Cenaze saatlerce sokakta bekledi!

"BAŞKA ARAÇ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Konu ile ilgili konuşan cenaze yakını Saffet Gümüş, “Bugün Bağcılar’da bir cenazemiz vardı. İBB’ye başvuru yaptık. Yıkaması yapıldı ve saat 20.00 gibi 30 kişilik aracı göndereceklerini söylediler. Sürücüye konum attım ve yemeğini de ayarladık. İftardan sonra herkes geldi. Dualarımızı ettik ve cenazeyi evin önüne bıraktık. Sürücüyü aradık ‘Aracımız bozuldu’ dedi. Başka araç istediğimizde olmadığını söylediler. Ne zaman yapılırsa geleceklerini söylediler. Cenaze sokakta ve insanlar dışarıda. O zaman bize söz vermesinler. Bağcılar Belediyesi’ni başvuru yaptık. 25 kişilik araç verdi. Nasip olursa birazdan Tokat’a gideceğiz. Son dakika böyle bir durumun olmaması lazım. Hava çok soğuk ve cenaze ortada” dedi.

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