İBB'nin “Doğaçlama Dans Festivali” sürüyor! Dans ederken vapurun tavan döşemesini kırdı: "Beni seni uyarmıştım"

Şehre hizmetten çok kültürel etkinliklere ücretler ödeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kez “Doğaçlama Dans Festivali” düzenleme kararı aldı. Şehrin birçok noktasında doğaçlama olarak performanslarını sergileyen sanatçılardan bir tanesi bu kez bir vapurda göründü.

VATANDAŞIN TEPKİSİ OLAY OLDU

Sosyal medyada yer alan görüntülerde dansçının performansını sergilediği sırada vapurun tavan döşemesini kırdığı görüldü. Söz konusu anlarda bir vatandaş ise dansçıya," Beni seni uyarmıştım" dedi.

Ayrıca söz konusu dansı izleyenler, hareketlerde bir anlam göremezken bu durum sosyal medyada çok eleştirildi.

İBB, 16 MİLYON TL Mİ ÖDEDİ?

Diğer yandan Akşam'ın haberine göre İBB'nin düzenlediği festivale 16 milyon TL ödediği öne sürüldü.