'İBB'nin ekmek satışına yasak' iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu: Bakanlık, yalanı ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde mobil büfeleri devreye sokarak İstanbul halkına uygun fiyatlı ekmek satışı yapan İstanbul Büyükşrhir Belediyesi'nin (İBB) bu faaliyetinin, Bakanlık tarafından yayımlanan bir genelge ile iptal edildiği dedikodusu, sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayarak, "Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz" ifadelerini kullandı. Konunun büyümesi üzeirne açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ise gece geç saatlerde yayımladığı yazı ile İBB'ye yönelik herhangi bir yasağın söz konusu olmadığını duyurdu.

"BAKANLIĞIMIZI KARALAMA MAKSADI TAŞIMAKTADIR"

Tarım ve Orman Bakanlığının, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan ’Tarım ve Orman Bakanlığının belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ haberleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında ’Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ iddiası adı altında yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır. Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan ’Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir."

Bakanlık, söz konusu talimatın 21.01.2021 tarihinde ’Konutta Ekmek Üretimi Talimatı’ başlığı ile yayımlandığını belirterek, Bakanlığa ait İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurguladı.

İlk olarak İstanbul Fırıncılar Odası tarafından öne sürülen iddiada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu büfelerde ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayımladığı belirtildi.

Bu iddianın yayılmasıyla İBB remi Twitter hesabı üzerinden ise satış noktaları paylaşılarak mobil büfelerden ekmek satışına devam mesajı verildi.