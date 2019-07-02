"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiası

SAKARYA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hizmet araçlarının Sakarya'da bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, İBB'ye ait araçların Sakarya'nın Serdivan ve Erenler ilçe belediyelerine ait şantiyelerde bulunduğu öne sürülerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, bakım onarım ve üst yapı imalatı yapan bir firmaya ait otoparkta çekildiği belirlendi.



Sakarya'nın Erenler ilçesinde temizlik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Oktay Canbul, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır bu sektörde çalıştıklarını söyledi.

Firma olarak asıl faaliyet alanlarının Ar-Ge olduğuna değinen Canbul, Sakarya'da üretim yaptıklarını, şirket önünde görülen araçların Türkiye'nin bütün illerinden bakım onarım ve üst yapı imalatı için geldiğini kaydetti.

Bazı basın yayın organlarından çıkan haberlerden bahseden Canbul, "Biz Türkiye'ye ve dünyaya özel üretim araçlar imal ediyoruz, ihracatımız da mevcuttur. Şu anda olan araçlar, Türkiye'nin 81 ilinden buraya bakım için geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hiçbir aracı yok burada." diye konuştu.

Canbul, sektörde Türkiye'de tek olduklarını dolayısıyla da araç yoğunluğu yaşadıklarını dile getirerek, "Şu an buradaki araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araçları değil. Burada onlarca şirketin aracı var. Görmüş olduğunuz yer, Sakarya'da herhangi bir belediyeye ait araç otoparkı ya da asfalt şantiyesi de değil, bizim kendi tapulu mülkümüzdür." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere de değinen Canbul, "Büyük ihtimal bir işgüzarın böyle bir hamlesi, yanlış bir haber çalışması yapmışlar. Keşke gelip bize sorsalardı, buradan geçerken araçtan video çekerek sosyal medyaya atıp insanları yanlış bilgilendirmeselerdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir talebimiz ya da araç alımımız söz konusu değildir"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medyada başlayıp devam eden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Serdivan Belediyesinin böyle bir olayda adının geçmesinin gerçek dışı olduğunu söyleyen Alemdar, çıkan haberlerle ilgili basın kuruluşlarına tekzip yayımlattıklarını aktardı.

Yayımlananların hiçbirinin doğru olmadığını vurgulayan Alemdar, "Biz önceleri masumane duygularla olayın doğru olmadığı bilgisini kendilerine ilettik. Serdivan Belediyesi hiç kimseye, hiçbir kurumdan araç ya da herhangi bir makine almamıştır. Kendi imkanlarıyla vatandaşın ortaya koyduğu çalışma performansıyla ve vatandaşın ödediği vergilerle, daha iyi hizmet verebilmek için makine parkı başta olmak üzere bütün araç gerecini, şantiyesini yenilemiş bir belediyedir. Bugüne kadar hiçbir belediyeden böyle bir talebimiz olmadığı gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de özellikle son süreçte bir talebimiz ya da araç alımımız söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Alemdar, söz konusu haberlerle ve yayınlarla ilgili belediye olarak yasal haklarını kullanacaklarını ifade ederek, "Bunun arkasından hala bu haberlere devam edenler varsa, hukuki müracaatlarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yalancılığın da bir yere kadar toleransı olabilir." dedi.

- "İddiaların karalama ve iftira amaçlı olduğu anlaşılmaktadır"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da yaptığı yazılı açıklamada, araçların belediyeye ait otoparkta görüldüğü iddiasının iftira olduğunu vurguladı.

Haber içeriğindeki "Erenler Belediyesi asfalt şantiyesi" adlı bir alanın belediye bünyesinde bulunmadığını aktaran Kılıç, "Başka bir belediyeye ait araç veya araçlar, Erenler Belediyesi sınırları içerisinde görev almamıştır, görevlendirilmemiştir ve doğal olarak herhangi bir alanda da park halinde bekletilmemiştir." ifadesini kullandı.

Kılıç, "İspata ihtiyaç duyulan haberle ilgili gerek duyulduğunda hukuki yollara başvurulacaktır. Haber içeriği okunduğunda iddiaların asılsız, karalama ve iftira amaçlı olduğu çok rahat anlaşılmaktadır." açıklamasında bulundu.





Kaynak: AA