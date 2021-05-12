Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yan etkisi var mı?Kocaeli'nde dehşet: Burhan Emrah Şeker, 7 yıllık karısını 15 yerinden bıçakladı!Gelinim Mutfakta 12 Mayıs Çarşamba puan durumu |12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Rize'deki bazı STK'lardan İkizdere'ye gelen tepkilere ilişkin açıklamaPUBG Mobile Sezon 19 ne zaman gelecek? PUBG Mobile Sezon 19 Royal Pass, kademe ödülleriMersin'de kumar oynayanlara baskın! 11 kişiye para cezası uygulandıBeren Saat ve Kenan Doğulu'dan yeni kriz: Boşanma iddiasıyla gündemdeler!İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?Ayetel Kürsi duası okunuşu ve Türkçe anlamı Diyanet 2021TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 600 aileye yardım
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atların kaybolduğu iddiaları gündemden düşmüyor. Atlar hakkında bu kez ortaya atılan iddia ise Kuzey Irak'a götürüldükleri oldu.

İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen atlar gündemden düşmüyor. Atların kaybolduğu iddialarının ardından bu kez de Kuzey Irak'a götürüldükleri ve terör örgütlerinin eline geçme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

ÖNCE ADANA ARDINDAN KUZEY IRAK

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kuzey Irak'a göürülen atların terör örgütü mensubu kişilerin eline geçme ihtimalinin araştırıldığı iddia edilirken atların önce Adana’ya, oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak’a götürüldüğü öne sürüldü.

İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtları incelendiğinde ise atlardan biri yolda, diğer 12'si ise çiftlikte ölürken kalan 88 at ise ortadan kayboldu. 

İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

SORUŞTURMA ADANA VE ŞIRNAK'TA YÜRÜTÜLÜYOR

İddialardan bir diğeri ise takip amacıyla atlara takılan mikroçiplerin Adana'da çıkartıldıktan sonra Yasin isimli aracı bir şahıs tarafından Şırnak'a ve oradan da Kuzey Irak’a satıldıkları oldu.

İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

Soruşturma bu sebeple Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütülürken istihbarat kaynaklarından bilgi toplandığı biliniyor.

İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT