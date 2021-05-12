İBB'nin kayıp atları hakkında yeni iddia: Kuzey Irak'a mı götürüldüler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen atlar gündemden düşmüyor. Atların kaybolduğu iddialarının ardından bu kez de Kuzey Irak'a götürüldükleri ve terör örgütlerinin eline geçme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

ÖNCE ADANA ARDINDAN KUZEY IRAK

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kuzey Irak'a göürülen atların terör örgütü mensubu kişilerin eline geçme ihtimalinin araştırıldığı iddia edilirken atların önce Adana’ya, oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak’a götürüldüğü öne sürüldü.

Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtları incelendiğinde ise atlardan biri yolda, diğer 12'si ise çiftlikte ölürken kalan 88 at ise ortadan kayboldu.

SORUŞTURMA ADANA VE ŞIRNAK'TA YÜRÜTÜLÜYOR

İddialardan bir diğeri ise takip amacıyla atlara takılan mikroçiplerin Adana'da çıkartıldıktan sonra Yasin isimli aracı bir şahıs tarafından Şırnak'a ve oradan da Kuzey Irak’a satıldıkları oldu.

Soruşturma bu sebeple Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütülürken istihbarat kaynaklarından bilgi toplandığı biliniyor.