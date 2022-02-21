İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! "Kar küreme aracı yok, scooter verelim?"Cem Belevi'ye olan aşkını itiraf eden İrem Derici yine takipçisine hakaret etti! Kalbi kırılan hayranının paylaşımı şaşkına uğrattı!Abdullah Avcı bu kez onu gözüne kestirdi, sıradaki hedef Ersun Yanal!Gülistan Doku kimdir, kaç yaşında, nereli? Bulundu mu, öldü mü? Gülistan Doku sevgilisi kimdir?Son dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin koronavirüs testi pozitif çıktıAvam ne demek, TDK'ya göre Avam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Henry Onyekuru kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Henry Onyekuru'nun hayatıÖmür Gedik, kendi deyimiyle 'ayıp sınırını aşmış durumda'! Mini elbisesiyle verdiği pozu görenler olay sözleri gündeme getirdi! "Dediğimi yap, yaptığımı yapma"Fenomen Damla Ekmekçioğlu'nun pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerinin yalnızca ucunu kapatarak ayna karşısına geçti!Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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  3. İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! "Kar küreme aracı yok, scooter verelim?"

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! "Kar küreme aracı yok, scooter verelim?"

İBB'nin, 15 adet elektrikli scootera 1 milyon 697 bin 500 TL ayırdığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran iddia, belgelerle kanıtlandı.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! "Kar küreme aracı yok, scooter verelim?"

Takvim'in haberine göre; İBB, 15 adet scooter için çıktığı ihalede kazanan firmaya 1 milyon 697 bin 500 TL ödeyecek. Öncelikle iddia olarak ortaya atılan bu bilgi, belgelerle kanıtlanınca sosyal medya kullanıcıları duruma "Kar yağdığında küreme aracı değil, scooter lazım" ifadeleriyle tepki gösterdi. Daha önce İYİ Parti'nin 80 milyon reklam bütçesini karşılayan İBB, vatandaşı yeniden hayal kırıklığına uğrattı.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! Kar küreme aracı yok, scooter verelim?

"KAR KÜREME ARACI YOK, SCOOTER VERELİM?"

Geçtiğimiz Ocak ayında, yoğun kar yağışı ve İBB'nin ihmali nedeniyle vatandaşlar yolda kalmış, İstanbul'da hayat adeta durma vaziyetine gelmişti. O anlarda kar küreme araçlarının devrede olmaması büyük tepki toplamış, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada linç edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken İstanbul'un en lüks mekanlarından birinde İngiliz Büyükelçisi ile birlikte balık keyfi yapan İmamoğlu, İBB bütçesini bir gecede masaya yatırmıştı.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! Kar küreme aracı yok, scooter verelim?

Yaşanan olumsuzlukların ardından, İBB'nin İYİ Parti'ye ait olan 80 milyon reklam bütçesini üstlendiği ortaya çıkmıştı. Son olarak da 15 adet elektrikli scootera 1 milyon 697 bin 500 TL para sayan yönetime vatandaştan "Kar yağdığında küreme aracı değil, scooter lazım" şeklinde tepki geldi.

İBB'nin reklama ayırdığı para yetmedi, scootera 1 milyon 697 bin 500 TL bütçe ayırdı! Kar küreme aracı yok, scooter verelim?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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