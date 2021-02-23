İBB'nin ucuz ekmek satışına fırıncılardan şikayet: Siyasi malzeme olarak kullanılıyor!

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen Halk Ekmek büfelerinde ucuza ekmek satılması durumuna ilişkin şikayette bulunarak bu durumun siyasi ranta dönüştürüldüğünü, ekmeğin siyasete alet edilmemesi gerektiğini savundu.

Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, 4 Şubat 2021 tarihinde Valiliğe verdiği şikayet dilekçesi ile İBB'nin ucuza ekmek satışı yapmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne verilen dilekçede, ekmeğin siyasete alet olduğu gerekçesiyle İBB'ye bağlı İHE Anonim Şirketi'nden şikayetçi olundu.

BÜFELER KALDIRILSIN, ZİNCİR MARKETLERDE SATILSIN

EKÜDER'in dilekçesinde yer alan ifadeler sosyal medyada tepkilere yol açarken İstanbul Halk Ekmek (İHE) Anonim Şirketi'nin ucuza ekmek satışının asıl amacı, vatandaşlara uygun fiyatlı ekmek sunmak değiş sitasi rant sağlamak olarak nitelendirildi.

Dilekçede, Halk Ekmek'in kamu imkanlarını kullanarak sokak ve caddelere yerleştirdiği büfelerde ekmek satmasının fırınlara karşı haksız rekabet ve adaletsizlik olduğu savunulurken hijyen kurallarına aykırı ekmek satışı yapan büfelerin kaldırılması talebinin yanı sıra, ekmeklerin 9 bin zincir market ve 150 bin civarındaki bakkal, market ve benzer yerler aracılığı ile satışa sunulması önerisi sunuldu.

"İhtiyaç sahiplerine şova yönelik ücretsiz ekmek dağıtımına son verilmesi" ifadelerinin yer aldığı şikayet dilekçesinde, sektmrle işbirliği yapılması, böylece daha fazla ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verilebileceği ifadeleri yer aldı.

HİÇBİR SEKTÖR STK'SI VE FIRINCI KARŞI DEĞİL AMA...

"Hiçbir sektör STK'sı ve fırıncı ihtiyaç sahibi ya da dar gelirli vatandaşın daha ucuz ekmek veya ücretsiz ekmek teminine asla karşı değildir. İlgili ve yetkili makamların bu konuda atacağı her adıma destek vermeye hazırdır. İBB Halk Ekmek fabrikasının halkın ekmeğini siyaset malzemesi olarak kullanılmasına karşı yasaların verdiği tüm imkanları kullanarak yargısal ve hukuki süreçleri başlatacağız" denilen dilekçede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ya da ucuza ekmek temini konusunda samimiyetinden şüphe duyulduğu, vatandaşa hizmet etmenin yolunun bedava ekmek dağıtmak olmadığı belirtildi.

FIRINLARDAKİ ASKIDA EKMEK KAMPANYASI

İstanbul genelinde 3 bin fırının bulunduğu ve bunların çoğunun askıda ekmek kampanyası ile hergün yaklaşık 50 bin adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine temin ettiğini belirten EKÜDER Başkanı, "Amaç, gerçek ihtiyaç sahiplerine ekmek ulaştırmak mı yoksa insanların zaruri ihtiyaç teminde yaşadığı zorluğu siyasete alet ederek siyasi çıkar temin etmek mi?" ifadelerini kullandı.

Valiliğin İBB'ye göndererek bilgi istediği dilekçe hakkında yetkililer, tüm iddiaların gerçeğe aykırı ve mesnetsiz olduğu belirtti.