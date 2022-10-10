İBB'ye ait araçla Adana'dan uyuşturucu taşıyorlardı! Gözaltına alınan şoförlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün Adana'da yaşanan skandal bir olay ile gündeme geldi. Cenaze için Adana'ya giden cenaze nakil aracının dönüş yolunda tonlarca uyuşturucu ile yakalanması bomba gibi düştü. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şoförler emniyet ekiplerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TAG otoyolu üzerinde yaptıkları operasyonlarda İBB'ye ait cenaze aracında 24 kilo 550 gramı toz esrar olan toplam 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi..

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ŞOFÖRLERİN İFADESİNE ULAŞILDI

Yaşanan olay sonrası İBB başkanı Ekrem İmamoğlu söz konusu aracında İBB'ye ait olmadığını iddia etti. SABAH'ın haberine göre araçta şoförlük yapan kişilerin ifadesine ulaşıldı.

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin Erbay, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğünde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söyledi. Erbay, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N. B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.

HER ŞEY 100 BİN LİRA İÇİNMİŞ

İşi yaparken birlikte yakalandıkları Bünyamin Samancı'nın iki evli olduğunu ve bankaya 77 bin lira borcu olduğunu anlatan Erbay, "N. B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım dedi.08 Ekim'de İstanbul'dan belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik. Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim. Cenazeleri sırasıyla bıktıktan sonra 09 Ekim'de Diyarbakır'da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu İstanbul'a götürdüğümüz de ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi. Telefonumda gelen konuma gittim. ite içerisinde siteye girer girmez sağ tarafta yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı bizde bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık. Yolumuza devam ettik o sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı 15 bin lirasını da ben aldım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.