İBB'ye tepkiler dinmiyor! Kayıp atların akıbeti hala belli değil

İBB'nin kayıp at skandalı sürüyor. Adalardaki faytoncuların elinden kurtarılan atlar herkesin yüreğine su serpmişti. Bu hareketiyle alkış toplayan İBB, güzel başladığı işi en sonunda eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi tüm Türkiye at skandalı ile çalkalanıyor. Acı ama "Atlar sucuk mu oldu?" sorusu ne yazık ki gerçek gibi görünüyor.

Yaşanan skandallar sonrası kayıp atların akıbeti merak konusu oldu. Bu konu için Adaların Atları Platformu gönüllüleri harekete geçti. Çip takılarak farklı illere gönderilen 860 at ile Büyükada'daki ahırda bulunan 114 atın akıbetinden endişe duyduklarını ifade eden gönüllüler, yetkililere olayı takip etmeleri için çağrıda bulundu.

"ATLAR SUCUK OLDU DEYİP GEÇEMEYİZ"

Adaların Atları Platformu gönüllülerinden Zeynep Alper, İBB ile Tarım ve Orman Bakanlığına, 860 atın çiplerini takip etmelerini ve gönderildikleri yerlerdeki atların çip numaralarıyla karşılaştırmalarını talep ettiklerini söyledi. O atların bulunmasını istediklerini dile getiren Alper, "(Sucuk oldu) deyip geçemeyiz. Çünkü birçoğu yaşıyor ama İBB'nin taahhütname yaptığı yerlerin değil, başkalarının elinde. Atların şartları kötüyse geri getirilmeleri gerekiyor. Bu hem belediyenin hem de bakanlığın sorumluluğundadır." diye konuştu.

"ATLARI HAPSEDİP ÖLÜMLERİNE SEBEP OLACAKLAR"

Alper, İBB'nin elinde bulunan 114 atın Büyükada'da İSPARK ahırında tutulduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "114 at, ahırdan dışarı çıkarılmıyor, hapsediliyor. Ahıra gidiyoruz ama atları göremiyoruz. Sadece 10 tane zabıta atını dışarı çıkarıp gezdiriyorlar. Siz bunları alıp hapsedip önüne sadece ot koyarak, su koyarak bakamazsınız... O zaman ölürler, zaten ölüyorlar da. İBB'nin açıkladığı rakamda 224 atın öldüğü söyleniyor. O atlar da zaten ruam hastalığından ya da başka bir hastalıktan ölmediler, atlar ahırlara hapsedildikleri için öldüler. İBB ne yazık ki atların şartlarını değiştirmek, hapsettiği atları dışarı çıkarmak ve kaybedilen atların izini sürmek yerine hala kamuoyunu yanıltacak haberler yapma peşinde koşuyor."

"EKREM İMAMOĞLU YALAN SÖYLÜYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda Adalar'da atların bulunduğu ahırı herkesin gidip gezebildiğini söylemişti. O açıklamalara değinen Alper, "İmamoğlu'nun söyledikleri doğru değil. 'Atlar mutlu' diyor, oysaki hapisler. 'İyi bakıyoruz' diyor ama hiç dışarı çıkarmıyorlar. 'Gelin ahırı görün' diyor ama İSPARK ahırına girmemize izin vermiyorlar." dedi.

"KAYIP ATLARIN NEREDE OLDUĞU AÇIKLANMALIDIR"

Adaların Atları Platformu gönüllüsü Melis Yılmaz, kayıp atlara ilişkin yaptığı konuşmasında farklı belediyelerde el değiştiren atlar olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu atlar Haziran 2020'den beri gönderiliyor. Gönderildikleri yerde alınır alınmaz el değiştirdiklerini öğrendik ve konuyu duyurduk. Bizim aylardır sorduğumuz sorular var ama taraflar ancak bu konu politik çekişmeye dönünce açıklama yapıyor. Şeffaf değiller ve atları her gün takip edenlerin uyarılarını dikkate almıyorlar. İBB, atları gönderdiği yerde denetim yapacağını söylemişti. Bu denetimi yapmalı, atların şu anda nerede olduğunu ve kaçının hayatta olduğunu açıklamalı." ifadelerinde bulundu.

TELEF OLAN ATLARDAN YETKİLİLER SORUMLU

105 atın, "ruam hastalığına yakalandı" denilerek itlaf edildiğini söyleyen Yılmaz, İBB'ye geçmeden önce de 300 kadar atın telef olduğunu hatırlattı. Karantinada telef olanlardan yetkililerin ve atlara bakmayan sahiplerinin sorumlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Faytonu işkence ile özdeşleştirdiler ancak faytonsuz dönemde misliyle at öldü. Valiliğin koyduğu 6 aylık ağır karantina çoktan bitti ama İBB hala atları ahırdan çıkarmıyor." dedi.