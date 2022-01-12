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  3. İBB'ye terör teftişi! Bakan Soylu: İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok

İBB'ye terör teftişi! Bakan Soylu: İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör iltikaslı çalışanlar hakkında başlatılan teftişe ilişkin de açıklamada bulundu. İşte detaylar...

İBB'ye terör teftişi! Bakan Soylu: İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok

Melih Altınok ile 'Sebep Sonuç' programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirilen terör iltikaslı çalışanlara ilişkin başlatılan teftiş konusunda da açıklamada bulunan Bakan Soylu, Millet İttifakı'na bazı  "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz." dedi.

Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlanıldığını ve bununla bu durumdan sıyrılmak istediklerini ifade eden Bakan Soylu, teftişin Cumhuriyet Halk Partili belediyelere özgü olmadığını İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptığını söyledi.

İBB'ye terör teftişi! Bakan Soylu: İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok

İBB'DEKİ DOSYALARA EL KONULDU MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali olmadığını ifade etti.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki dosyalara el konulmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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