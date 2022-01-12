İBB'ye terör teftişi! Bakan Soylu: İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok

Melih Altınok ile 'Sebep Sonuç' programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirilen terör iltikaslı çalışanlara ilişkin başlatılan teftiş konusunda da açıklamada bulunan Bakan Soylu, Millet İttifakı'na bazı "Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz." dedi.

Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlanıldığını ve bununla bu durumdan sıyrılmak istediklerini ifade eden Bakan Soylu, teftişin Cumhuriyet Halk Partili belediyelere özgü olmadığını İçişleri Bakanlığı'nın birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptığını söyledi.

İBB'DEKİ DOSYALARA EL KONULDU MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali olmadığını ifade etti.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki dosyalara el konulmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama