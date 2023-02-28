İbeh Ransom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbeh Ransom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbeh Ransom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbeh Ransom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbeh Ransom 29 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ibeh Ransom Jidechukwu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbeh Ransom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAFC yapmaktadır. İbeh Ransom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İbeh Ransom'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbeh Ransom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbeh Ransom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbeh Ransom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbeh Ransom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2022 yılında Ramat haSharon

6 Şubat 2023 yılında Ararat Yerevan

İbeh Ransom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbeh Ransom şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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