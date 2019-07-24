İbi ve Tosi Samsun’da

Alışverişin yanı sıra her yaş grubuna özel etkinlikleriyle kentin çekim merkezi olan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocuklara unutulmaz tatil eğlencesi yaşatmak için sevilen çizgi film karakterleri İbi ve Tosi'yi konuk ediyor.

Enerji dolu, zeki, hayalperest olan İbi ile kitap okumayı ve dans etmeyi çok seven Tosi'nin başından geçen maceraları konu eden sahne gösterisi, 27-28 Temmuz tarihlerinde, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde Piazza'nın minik ziyaretçilerine unutulmaz tatil anıları yaşatacak.

TRT Çocuk kanalının her bölümü heyecanla ve merakla beklenen çizgi filmi İbi ve Tosi, birbirinden eğlenceli şarkıları, keyifli dansları ve oyunlarıyla minikleri mutlu ederken, aileleri de onların mutluluğuna ortak olacak.

Etkinliğe katılım için ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club üyelik formunu doldurmak yeterli olacak.

Kaynak: İHA