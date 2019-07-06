İbn Haldun Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

İbn Haldun Üniversitesi, Birinci Lisansüstü Mezuniyet Töreni'nde yükseklisans ve doktora öğrencilerini uğurladı.

İbn Haldun Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Yılı Birinci Lisansüstü Mezuniyet Töreni düzenledi. Felsefe, iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, hava taşımacılığı yönetimi ve medeniyet araştırmaları gibi bölümlerden toplam 49 öğrenci mezun olurken, törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uysal, THY Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Şeker, ve İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk katıldı.

"Bizim açımızdan önemli olan mezun olmak değil, vakıf olmaktır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törende yaptığı konuşmada düzenlenen mezuniyetin sıradan bir üniversitenin mezuniyet töreni gibi algılandığını ancak burada aslında bir tarih olduğunu söyleyerek, "Bu tarih dayandığı fikri bağımsızlık ve tahkik kavramı üzerine kurulmuş bir üniversite anlayışının yeniden inşasıyla ilgili ciddi bir girişim ile tutku eseri olarak karşımızda duruyor. Her bitiş bir başlangıçtır. Bizim açımızdan önemli olan mezun olmak değil, vakıf olmaktır. Başarı genellikle sınav sonuna kadar unutulmayan şeylere başarı diyoruz. Ama ömür boyu kendisine yolculuk ettiğimiz bilgi muhtevasına vakıf olarak bu meseleye bakıyoruz" dedi.

"Hayatınızda hiç tutku yoksa, bu dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasına katkınız olamaz"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise, üniversitenin bugün dünyanın da eksikliğini hissettiği ve Türkiye'nin de özellikle eksikliğini hissettiği şeylerin yerine bir misyon üniversitesi olarak kurulduğunun altını çizerek, "Gerçekten fikretmek amacıyla öğrencileri rağbet ettiği, gerçekten fikir üretmek ve düşünmek için, hayatlarını bunun uğruna harcayan insanların bir araya gelebileceği bir üniversite düşündük. Hayatınızda hiç tutku yoksa, hayatınızı sadece kendi nefsi tutkularınız uğruna yaşıyorsanız ve kendinizi aşan tutkularınız yoksa o zaman bu dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasına da katkınız olamaz. Diplomalarınız hayatınızın geri kalanı için çok önem arz eden belgelerdir. İnşallah hayatınızın geri kalanını da bu üniversitenin misyonuna, bu misyonun gerçekleşmesi için verilen emeklere yaraşır bir şekilde yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

"Amacımız kültür mirasından beslenerek İstanbul'u yeniden sahip olduğu düşünce merkezi haline getirmektir"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk de, bugün burada çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu bizim ilk mezuniyet törenimiz. Bizim için son derece önemli bir eşik oldu. Öğrencilerimize baktığımızda dünyanın her tarafından öğrenciler olduğunu görüyorsunuz. İbn Haldun Üniversitesi şu anda Türkiye'nin en yüksek oranda uluslararası öğrencisine sahip bir üniversite. Yüzde 30'dan fazla ve 74 ülkeden öğrenci bulunuyor. Bu durum tabi üniversitemizin küresel bir üniversite olduğunu ve global bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Bizim buradaki amacımız İstanbul'u yeniden tarihte olduğu gibi dünyanın bir ilim ve fikir merkezi haline getirmektir. İstanbul'un çok tarihi zenginlikleri var. Ama maalesef günümüzde bunlar sadece tarihi eserler olarak kalıyor. Amacımız bu kültür mirasından beslenerek İstanbul'u yeniden sahip olduğu düşünce merkezi haline getirmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA