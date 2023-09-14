İbn-i Sina Kampüsünde doğalgaz dönüşümü tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, çevreci yaklaşımla İbn-i Sina Kampüsünde doğalgaz dönüşüm projesini tamamladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında attığı önemli adımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu çerçevede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-Sina Kampüsünde başlatılan doğalgaz dönüşüm projesi tamamlandı. Üniversitenin doğalgaz dönüşümü projesi kapsamında enerji verimliliği ön planda tutularak modern teknolojiyle donatılmış enerji tasarruflu cihazlar kullanıldı. Ayrıca, enerji tüketiminin izlenmesi ve optimize edilmesi için akıllı sistemler entegre edildi. Bu sayede, hem enerji maliyetleri hem de çevresel etkiler minimum seviyeye indirgenmiş oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbn-i Sina kampüsünde doğalgaz dönüşüm projesinin tamamlandığını bildirerek, "Üniversitemiz, enerji tüketimini yeniden düzenleyerek sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da sorumluluklarını yerine getiriyor. Bu dönüşüm, hem üniversitemizin hem de çevremizin daha temiz bir geleceğe doğru adım atmasına katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)