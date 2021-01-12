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  3. İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk Levent'ten efsane zeybek gösterisi geliyor

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk Levent'ten efsane zeybek gösterisi geliyor

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 10. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda 16 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır olacak. Efsane konuklarıyla İbo Show, cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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12 Ocak 2021 Salı 10:26
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