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  3. İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni eğlence programı İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki İbo Show bu hafta kim var? İbo Show 10. bölüm konukları kim? İbo Show 10. bölüm tanıtım fragmanı haberimizde...

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı. 9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbo Show yine bomba gibi bir bölümle Cumartesi akşamı Star TV'de olacak. İşte İbo Show 10. bölüm fragmanı ve 10. bölüm konukları haberimizde...

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

İBO SHOW 10. BÖLÜM FRAGMANI

İbo Show 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan 10. yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı.

 

İBO SHOW 10. BÖLÜM KONUKLARI

İbo Show bomba gibi konuklarla bu hafta yine seyirciye müzik şöleni yaşatmaya geliyor.

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır gibi usta isimler yer alacak. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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