İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV izle

İbo Show 10. bölüm ile bu akşam yine sevenlerini ekran başına kilitleyecek. Her hafta birbirinden eğlenceli konukları ile izleyenlere müzik şöleni yaşatan İbo Show'u internet üzerinden izlemek isteyenler için İbo Show 10. bölüm full izle linki haberimizde...

23 Ocak Cumartesi günü seyirci karşısına çıkacak İbo Show'un bu haftaki konukları; Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve ünlü oyuncu Çetin Altay olacak.

İBRAHİM TATLISES VE MEHMET ALİ ERBİL KARŞI KARŞIYA!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. İki ünlü ismin sohbeti programa damga vuracak.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.