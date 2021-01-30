İbo Show 11.bölüm canlı izle |Son bölüm full izle | Star TV canlı yayın izle

9 yıllık aranın ardından İbo Show ile yeniden ekranlara dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarda vatandaşları televizyon başına kilitliyor. Her hafta birbirinden farklı konuklarını ağırlayan program 12. bölümü ile ekranlara gelecek.

İBO SHOW 11 BÖLÜM CANLI İZLE |STAR TV CANLI YAYIN İZLE |SON BÖLÜM FULL İZLE

İbo Show programını Star TV ekranlarında izlemek isteyen vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Star TV'yi canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İBO Show''un 11.bölümünün tamamını izlemek için tıklayınız. Ayrıca son bölüm yapım şirketi tarafından program bittikten sonra YouTube hesabına yüklenmektedir.

İBO SHOW 11. BÖLÜM FULL İZLE

İBO SHOW 11. KONUKLARI KİM?

İbo Show 11.bölümüyle bu cumartesi Saat 20:00'de Star TV'de ekranlar gelecek. Programa bu hafta Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay konuk oluyor.

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

62 yaşında olan ve gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958 tarihinde İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir.

Muazzez Ersoy hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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ALİ SUNAL KİMDİR?

43 yaşında olan Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal'dır. Aslen Malatya'lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Ali Sunal hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR?

Bülent Serttaş, 1 Eylül 1965 tarihinde Elazığ’ın Keban ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Keban ilçesinde okudu. 56 yaşındaki Serttaş, Keban Sporda 1. Amatör kümede lisanslı futbolcu olarak da kalecilik yaptı. Elazığspor kalecilik teklif etti ama o müziği seçti.

Bülent Serttaş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

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DOĞA RUTKAY KİMDİR?

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in kızıdır. 2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı vardır. 2014'de Kanal D de yayınlanan "Buyur Burdan Bak" programını sunmuştur. 42 yaşındaki Rutkay, halen Show TV de yayınlanan "Güldür Güldür Show" da rol almaya devam etmektedir.

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