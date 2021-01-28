İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?

Cumartesi akşamlarının severek izlenilen programı İbo Show bu haftada izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 11. bölüm fragmanında yine birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Şarkıların ve esprilerin havada uçtuğu İbo Show'da bu hafta kimler konuk olacak merak ediliyor. Peki İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İbo Show 11. bölüm fragmanı haberimizde...

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

30 Ocak Cumartesi İbo Show'un bu haftaki konukları, Nostaljinin kraliçesi Muazzez Ersoy sesiyle kulakların pasını silerken, Ali Sunal ise esprileriyle izleyiciyi kırıp geçirecek. Öte yandan programa Bülent Serttaş, Doğa Rutkay damgasını vururken, Didem ise dansıyla ekran başındakileri mest edecek...

İBO SHOW 11. BÖLÜM FRAGMANI

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor. Bu hafta İbo Show'da o özlenen günlere dansöz Didem'in danslarıyla geri dönüş yapıyoruz. Tatlıses, yeni bölümüyle seyirciye müzik şöleni yaşatacağa benziyor...