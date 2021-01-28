İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Muazzez Ersoy sesiyle Ali Sunal esprileriyle programa renk katacak
Star TV'nin sevilen programı İbo Show 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Muazzez Ersoy, Ali Sunal, Bülent Sertaç, Doğa Rutkay ve dansöz Didem olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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28 Ocak 2021 Perşembe 09:04
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İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Muazzez Ersoy sesiyle Ali Sunal esprileriyle programa renk katacak