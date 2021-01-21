İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Programda Karadeniz rüzgarları esiyor
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda 23 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Selçuk Balcı, Resul Dindar, Çetin Altay ve Ebru Yaşar olacak. Sürpriz olarak Mehmet Ali Erbil'in de katılacağı program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Survivor 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Acil durum konseyi toplanıyor
Duygu Özaslan suluk reklamı sosyal medyada ti'ye alındı!
Nusret Gökçe koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medyadan paylaştı!
Zeynep Demirel'den taytlı oyun havası performansı büyük ilgi gördü!
21 Ocak 2021 Perşembe 09:30
Benzer Videolar