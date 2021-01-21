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  3. İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Programda Karadeniz rüzgarları esiyor

İbo Show 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Programda Karadeniz rüzgarları esiyor

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda 23 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Selçuk Balcı, Resul Dindar, Çetin Altay ve Ebru Yaşar olacak. Sürpriz olarak Mehmet Ali Erbil'in de katılacağı program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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21 Ocak 2021 Perşembe 09:30
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