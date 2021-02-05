İbo Show 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek
Star TV'nin sevilen programı İbo Show 12. Bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ahmet Selçuk İlkan, Ayşe Mine ve Faruk Tınaz olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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05 Şubat 2021 Cuma 08:47
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