  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. İbo Show 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek

İbo Show 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek

Star TV'nin sevilen programı İbo Show 12. Bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ahmet Selçuk İlkan, Ayşe Mine ve  Faruk Tınaz olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!

Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!

Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!

Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!

 

05 Şubat 2021 Cuma 08:47
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İbo Show 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek
İbo Show 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek
Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!
Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!
Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!
Duygu Özaslan'ın mouse tanıtımı sosyal medyada dalga konusu oldu!
Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!
Duygu Özaslan'ın suluk reklamı savunması sosyal medyada ti'ye alındı!
Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!
Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!
Tanju Çolak'ın restorandaki kaz ziyafeti sosyal medyada çok konuşuldu!
Tanju Çolak'ın restorandaki kaz ziyafeti sosyal medyada çok konuşuldu!
Çağatay'dan son sözler geldi! Nejat İşler Çukur'a veda etti
Çağatay'dan son sözler geldi! Nejat İşler Çukur'a veda etti
Nusret'in 10 güzelle çektiği kahve videosuna beğeni yağdı!
Nusret'in 10 güzelle çektiği kahve videosuna beğeni yağdı!
Bahar Candan doğum gününde ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!
Bahar Candan doğum gününde ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!
O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!
O Ses Türkiye Rap ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!