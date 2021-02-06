Koronavirüs dolayısıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında, vatandaşların en büyük eğlencelerinden birisi haline gelen İbo Show, bu cumartesi akşamı da yine milyonları ekran başına kilitleyecek. 9 yıllık aranın ardından 2020 yılında tekrar geri dönüş yapan İbrahim Tatlıses, her hafta birbirinden eğlenceli konuklarıyla programı izleyenleri mest etmeye devam ediyor.

İbo Show'u internet üzerinden canlı izlemek isteyen vatandaşlar, 'İbo Show 12. bölüm full izle | İbo Show son bölüm Star TV CANLI YAYIN' başlıklarıyla aramalar yapıyor. İşte, İbo Show canlı izleme linkleri...

İBO Show''un 11.bölümünün tamamını izlemek için tıklayınız. Ayrıca son bölüm yapım şirketi tarafından program bittikten sonra YouTube hesabına yüklenmektedir.

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

6 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan İbo Show'un bu haftaki konukları, Türk müziğinin önemli seslerinden Kamuran Akkor, arabesk müziğin kraliçesi Gülden Karaböcek en sevilen parçaları ile kulakların pasını silmeye evlerinize geliyor.

Öte yandan şair ve besteci kimliği ile tanıdığımız kelimelere ahenk veren Ahmet Selçuk İlkan, Ayşe Mine ve Faruk Tınaz bu hafta İbo Show'da nostalji rüzgarları estirecek konuklar arasında yer alıyor.