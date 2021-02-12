İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak
Star TV'nin sevilen programı İbo Show 13. Bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Ümit Sayın, Eda veMetin Özülkü, Ege, Ferda Anıl Yarkın, Burak Kut olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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12 Şubat 2021 Cuma 09:00
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