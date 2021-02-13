İbo Show 13. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV izle

İbo Show bu hafta 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'nin en sevilen yayını ve ekranların en eğlenceli programı, reyting rekorları kıran İbo Show, 13 Şubat Cumartesi günü, saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak.

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Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege ile konuk listesini arşa çıkaran İbrahim Tatlıses, bu konuklarla yine reytingleri altüst edecek gibi görünüyor.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.