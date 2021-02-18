İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 14. Bölüm fragmanı yayınlandı. 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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18 Şubat 2021 Perşembe 23:01
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