  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak

İbo Show 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane kadrosuyla türkü şöleni yaşanacak

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 14. Bölüm fragmanı yayınlandı. 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvurAjdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"

Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!

Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''

Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!

 

18 Şubat 2021 Perşembe 23:01
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"
Ajdar'dan engelli kızı olan anneye saygısız üslup: ''Ben bir starım. Sen git devlete başvur"
Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!
Şeyma Subaşı direk dansıyla nefesleri kesti!
Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''
Esra Erol'dan gençlere evlilik tavsiyesi: ''Uzak durun!''
Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!
Nursel Ergin'in siyah mayosuyla karda çocuklar gibi eğlendi!
Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!
Sevgilisi Ariana Rockefeller'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e 'maklube' ziyafeti!
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı! Video izlenme rekoru kırdı
İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak
İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show efsane kadrosuyla geceye renk katacak
Nusret'in kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!
Nusret'in kıymaya şiddet videosuna tepki yağdı!
Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: "İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister!''
Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: "İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister!''
Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!
Şevval Şahin'in bikinili tatil videosuna sosyal medyada beğeni yağdı!