Uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönen İbo Show, her hafta renkli konukları ile kahkaha tufanı yaşatırken, güçlü sesler ile kulakların pası silinecek. Yayınlandığı her haftaya damga vuran İbo Show'un bu haftaki konukları ise sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte İbo Show 15. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 27 Şubat konukları kim?

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

15. bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show bu hafta ekranlara bomba gibi bir kadroyla geliyor. Türk Halk müziğinin güçlü seslerinden Sevcan Orhan, fantezi müziğinin sevilen seslerinden Safiye Soyman,ekranların muzip adamı sesi ve esprileri ile Faik Öztürk, ben yoruldum hayat parçasıyla tanınan Mümin Sarıkaya ve Davut Güloğlu Karadeniz rüzgarları estirmeye geliyor.

27 ŞUBAT CUMARTESİ İBO SHOW KONUKLARI

*Sevcan Orhan

*Davut Güloğlu

*Safiye Soyman

*Faik Öztürk

*Mümin Sarıkaya

İBO SHOW 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran programda, bu hafta birbirinden farklı başarılı sesler ile müzik ziyafeti yaşanacak. Öte yandan ekranların ayrılmayan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti ile programda eğlenceli anlara sahne olacak. Uzun süredir kamera önünde gözükmeyen Davut Güloğlu ise şarkılarıyla Karadeniz gecesi yaşatacak.