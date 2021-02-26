İbo Show 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Sevcan Orhan türküleriyle mest edecek
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 15. Bölüm fragmanı yayınlandı. 27 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Sevcan Orhan, Davut Güloğlu, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mümin Sarıkaya olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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26 Şubat 2021 Cuma 08:59
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