Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenilen programı İbo Show bu haftada izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında yine birbirinden renkli konuklar yer alıyor. Şarkıların ve esprilerin havada uçtuğu İbo Show'da bu hafta kimler konuk olacak merak ediliyor. Peki İbo Show 16. bölüm fragmanı yayında! İbo Show bu hafta konukları kim?

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

6 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak programda bu hafta türkülerin sevilen ismi Yavuz Bingöl, Bozlak geleneğinin temsilcilerinden İsmail Altunsaray, bir döneme "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla damgasını vuran Gülay, Niran Ünsal ve Serpil Sarı sesleri ile kulakların pasını silerken unutulmaz bir programa imza atacak.

İBO SHOW 16. BÖLÜM FRAGMANI

9 yıllık bir aranın ardından Star TV'de tekrar yayın hayatına başlayan İbo Show, seyirci tarafından büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Her hafta birbirinden başarılı ve güçlü sesleri ağırlayan Tatlıses, 16. yeni bölümüyle yine ekranlara damgasını vurmaya geliyor.