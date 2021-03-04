İbo Show 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta İbo Show'da türkü şöleni yaşanacak
Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Yavuz Bingöl, Gülay, Niran Ünsal, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
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04 Mart 2021 Perşembe 08:53
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