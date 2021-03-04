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  3. İbo Show 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta İbo Show'da türkü şöleni yaşanacak

İbo Show 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta İbo Show'da türkü şöleni yaşanacak

Star TV'nin ilgiyle izlenen programı İbo Show 16. Bölüm fragmanı yayınlandı. 6 Mart Cumartesi günü yayınlanacak bölümün konukları Yavuz Bingöl, Gülay, Niran Ünsal, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı olacak. Saat 20.00'de başlayacak program, cumartesi STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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04 Mart 2021 Perşembe 08:53
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